حكيمي ودياز يقودان تشكيل المغرب أمام فرنسا في ربع نهائي المونديال

أعلن محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة فرنسا، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخبان في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية، في افتتاح منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل منتخب المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي، عيسى ديوب، صلاح الدين، نصير مزراوي

خط الوسط: أيوب بوعدي، نائل العيناوي، عز الدين أوناحي

خط الهجوم: براهيم دياز، طالبي، بلال الخنوس.

وكان منتخب المغرب قد تأهل إلى الدور ربع النهائي بعدما اكتسح كندا بثلاثية نظيفة، بينما بلغ منتخب فرنسا هذا الدور عقب فوزه على باراجواي بهدف دون رد.