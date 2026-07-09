ضبط طالب و3 وسطاء يروجون لبيع سماعات الغش في الامتحانات عبر مواقع التواصل

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طالب يروج لبيع سماعات الغش بالامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما ضبطت 3 آخرين يمدونه بتلك السماعات.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور للواقعة مدعوم بصورة بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة تلك الصفحة وهو طالب مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وبمواجهة المتهم اعترف بإدراته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع السماعات الخاصة بأعمال الغش، وأقر بتحصله عليها من 3 وسطاء ميقمون بنطاق محافظة سوهاج.

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمين الثلاثة الآخرين، وتم بارشادهم ضبط 25 سماعة - 18 كارت بالسماعة – 18 كارت غير كامل، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى.