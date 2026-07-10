اتهامات بالإرهاب والقتل لـ8 مشتبه بهم خططوا لهجوم خلال فعالية في البيت الأبيض بحضور ترامب

وجه القضاء الأمريكي تهمًا بالقتل والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية إلى 8 رجال، يشتبه في ضلوعهم بمخطط لمهاجمة نزال للفنون القتالية المختلطة أُقيم في البيت الأبيض بحضور الرئيس دونالد ترامب في يونيو الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة العدل.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 19 و32 عامًا، وقال المدعون إنهم خططوا لاستخدام مسيّرات لمهاجمة الفعالية التي أقيمت في حديقة البيت الأبيض، على أن يلي ذلك إطلاق قناصة النار على أهداف "ذات قيمة عالية" وسط حالة الفوضى، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت أجهزة إنفاذ القانون إنها أحبطت المخطط الذي كان يستهدف الفعالية التي حضرها ترامب ومسؤولون كبار، وتزامنت مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي، إيذانًا ببدء احتفالات إحياء مرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة.

ووُجهت التهم إلى الرجال الثمانية، الخميس، في لائحة اتهام فدرالية من بندين في كولومبوس بولاية أوهايو، وفقًا لوزارة العدل.

واتُّهموا بـ"التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين"، و"التآمر لارتكاب جريمة قتل على أراضٍ تابعة للحكومة الفدرالية"، و"قتل مسؤول في الحكومة الفدرالية".

وقال المدعون إن المخططين، الذين ينحدرون من ولايات مختلفة، التقوا في مجموعات دردشة عبر الإنترنت لوضع خطة الهجوم، وتجنيد أعضاء، وتشجيع بعضهم البعض على تنفيذ الاعتداء.

واعتقلت قوات الأمن المشتبه به الأخير، وهو تشاندلر ساغز (21 عامًا)، في ولاية فرجينيا الغربية هذا الأسبوع، ويعتقد المدعون أنه كان مكلفًا بدور القناص.

ويعتمد البيت الأبيض إجراءات أمنية صارمة، تشمل نظام مراقبة وأسوارًا ونقاط تفتيش وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى فرق من القناصة وقوات تدخل سريع في حالة تأهب.

وتعرض ترامب لمحاولات اغتيال عدة خلال السنوات الأخيرة، آخرها عندما حاول مسلح اقتحام حفل مراسلي البيت الأبيض في أحد فنادق واشنطن في أبريل الماضي.