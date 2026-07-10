إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي في البحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الساحلي قبل كوبري الجدية، بنطاق مركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي، ما أسفر عن إصابة مستقليها بإصابات متفرقة.

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة علي محمد مجاهد (29 عامًا) بكسر في العمود الفقري وسحجات متفرقة، ومحمود السيد مجاهد (40 عامًا) باشتباه كسر في الذراع اليمنى، وغادة محمد مجاهد (21 عامًا) بكدمات وسحجات، والسعيد محمد مجاهد (16 عامًا) بكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى الطفل محمد زكريا رمضان (7 أشهر).

ونقل المصابون إلى مستشفى رشيد العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.