فينيسيوس يكسر صمته بعد وداع الخونديال: أعتذر للجماهير وسأواصل القتال من أجل حلم البرازيل

كسر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور صمته للمرة الأولى منذ خروج منتخب بلاده من دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026 أمام النرويج، موجهًا رسالة مؤثرة إلى الجماهير عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب خلالها عن حزنه الشديد واعتذاره، مؤكدًا عزمه على مواصلة القتال لإعادة البرازيل إلى قمة كرة القدم العالمية.

ونشر مهاجم ريال مدريد صورة بالأبيض والأسود وهو مستلقٍ على أرضية الملعب عقب صافرة نهاية المباراة، وأرفقها برسالة أوضح فيها أنه احتاج إلى عدة أيام من الصمت والتفكير قبل التحدث عن خيبة الأمل التي عاشها بعد وداع البطولة.

وكان فينيسيوس أحد أبرز نجوم المنتخب البرازيلي في كأس العالم، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين، لكنه لم يتمكن من قيادة "السيليساو" لتجاوز عقبة النرويج في ثمن النهائي.

وشهدت المباراة جدلًا كبيرًا بعدما حصل المنتخب البرازيلي على ركلة جزاء والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، إلا أن فينيسيوس لم يتولَّ تنفيذها، حيث نفذها برونو جيماريش، المكلف مسبقًا من الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، لكنه أهدرها أمام الحارس النرويجي.

وعقب المباراة، أوضح فينيسيوس أنه لم يرفض تسديد ركلة الجزاء، وإنما التزم بقرار الجهاز الفني الذي حدد مسبقًا هوية منفذ الركلات.

وقال فينيسيوس في رسالته: "بعد ما يقرب من أربع سنوات، أجد نفسي مرة أخرى أفكر فيما سأكتبه بعد خيبة أمل في كأس العالم. رأيت أشخاصًا كثيرين من مختلف الأعمار يدعمونني ويحتضنون حلمنا، وكان من غير العدل أن أبقى صامتًا، لكنني احتجت إلى بضعة أيام للتفكير."

وأضاف: "ارتداء قميص المنتخب الوطني هو أعظم فخر في حياتي، والخروج من دور الـ16 في كأس العالم شعور يصعب وصفه. أعرف جيدًا حجم الاستعداد والتركيز والرغبة التي كانت لدي لتحقيق هذا الحلم من أجلكم ومن أجل عائلتي."

واختتم رسالته قائلًا: "الإحباط كبير للغاية. كنا نمتلك مجموعة قوية بما يكفي للوصول إلى أبعد من ذلك، لكننا لم ننجح. أعتذر للجميع، وسأواصل القتال من أجل إعادة حلمنا بالوصول إلى قمة العالم."