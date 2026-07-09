اتحاد الكرة يحسم الجدل حول اعتزال صلاح دوليًا

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة ما تردد بشأن اعتزال محمد صلاح اللعب الدولي، مؤكدًا تمسك المنتخب بخدمات قائده في المرحلة المقبلة، ضمن خطة تطوير شاملة بعد الإنجاز المحقق في كأس العالم.

وأوضح الدرندلي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار"، أن الاتحاد يعمل على تنفيذ رؤية متكاملة لدعم منتخب مصر، من خلال استقطاب المواهب المصرية في الخارج، مشيرًا إلى متابعة عدد من اللاعبين المحترفين، من بينهم هيثم حسن، لاستكمال إجراءات انضمامهم.

وأكد أن الوصول إلى دور الـ16 في المونديال يمثل خطوة مهمة يجب البناء عليها، مضيفًا: "وصلنا إلى نقطة مميزة لا نريد التراجع عنها، ونسعى لمواصلة التقدم نحو ربع النهائي ونصف النهائي، في إطار خطة طموحة تتطلب مضاعفة الجهود، خاصة في ظل سعادة الجماهير بما تحقق".

وشدد نائب رئيس الاتحاد على أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قدم أداءً يفوق التوقعات، لافتًا إلى أنه سيتم تجديد عقده، موضحًا أن المدرب لم يطلب أي شروط خاصة، مع احتمالية إجراء بعض التعديلات على الجهاز المعاون وفقًا لرؤيته.

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على أن محمد صلاح لا يفكر في الاعتزال الدولي، قائلاً: "لا حديث عن اعتزال صلاح، فهو قائد المنتخب ولا غنى عنه، ويُعد قدوة داخل الملعب وخارجه"، مشيرًا إلى عودة بعثة المنتخب إلى مصر صباح الجمعة، على أن تحظى باستقبال رسمي وشعبي، يتضمن لقاءً مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.