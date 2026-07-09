سان جيرمان يحدد سعرًا خياليًا لرحيل باركولا وسط اهتمام إنجليزي

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مبلغ 150 مليون يورو للموافقة على بيع جناحه برادلي باركولا، في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إدارة النادي الباريسي لا تزال تفضل تجديد عقد اللاعب، الذي يمتد حتى صيف 2028، إلا أن تعثر المفاوضات قد يفتح الباب أمام رحيله.

وفي الوقت نفسه، يعمل باريس سان جيرمان على تدعيم خط هجومه، حيث يستهدف التعاقد مع جناح لايبزيج يان ديوماندي في صفقة قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو.

ويُعد أرسنال وليفربول أبرز المهتمين بضم باركولا، لكن القيمة المالية الضخمة التي حددها باريس سان جيرمان قد تجعل إتمام الصفقة مقتصرًا على الأندية القادرة على تحمل هذا الرقم.

كما يسعى النادي الفرنسي لتحقيق عائدات قياسية من بيع اللاعبين هذا الصيف، بعدما حقق نحو 100 مليون يورو من رحيل كل من جونزالو راموس ولي كانج إن.