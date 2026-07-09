حرص مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر، على توجيه رسالة إلى الجماهير المصرية عقب انتهاء مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن جميع أفراد المنتخب بذلوا أقصى ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير، وأن ما تحقق يمثل خطوة أولى نحو إنجازات أكبر.

وكتب زيكو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء، قد يكون مشوارنا في البطولة انتهى، لكن ما حققناه سيظل ذكرى لا تُنسى".

ووجه اللاعب الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للمنتخب، كما أشاد بالجماهير المصرية، مؤكدًا أن حضورها ومساندتها منذ بداية البطولة وحتى نهايتها كانا مصدرًا كبيرًا للتحفيز، مضيفًا أن اللاعبين كانوا يقاتلون في كل مباراة من أجل إدخال الفرحة على قلوب المصريين.

وأكد زيكو فخره بالانتماء إلى بعثة المنتخب، مشيدًا بالجهد الذي بذله جميع أفرادها، من لاعبين وأجهزة فنية وطبية وإدارية، إلى جانب فريق الإعلام، مشيرًا إلى أن الجميع أدى دوره بإخلاص طوال البطولة.

وأضاف أن المنتخب نجح في الوصول إلى مرحلة أسعدت الجماهير المصرية، رغم أن الطموح كان يمتد لمواصلة المشوار، مشددًا على أن الخروج من البطولة لا يعني نهاية الحلم.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن المنتخب سيواصل العمل للاستفادة من هذه التجربة، قائلًا إن ما تحقق سيكون نقطة انطلاق نحو إنجازات أكبر في المستقبل، مقدمًا الشكر لكل من دعم المنتخب وآمن بقدراته، مختتمًا رسالته بعبارة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. وتحيا مصر".