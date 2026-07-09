رئيس شعبة المحاجر: القطاع يمثل 10% من صادرات مصر

قال محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، إن كل دولة تتميز بألوان معينة من الرخام، موضحًا أن مصر تضم نحو 55 لونًا من الرخام، إلا أن بعض الألوان غير موجودة محليًا؛ ما يضطر المصنعين إلى استيرادها من الخارج لاستكمال احتياجات السوق.

وأضاف "عارف"، عبر برنامج "48 ساعة اقتصاد"، على قناة "TEN”، اليوم الخميس، أن قطاع المحاجر والرخام يعمل به نحو 5 ملايين فرد، لأنه لا يقتصر على المحاجر فقط، وإنما يشمل المعارض والمصانع وعمال التركيب وشركات التصدير، لافتًا إلى أن القطاع يمثل ما لا يقل عن 10% من صادرات مصر.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الأخيرة تراجع نشاط المحاجر الخاصة بالرخام، وبدأ القطاع يعتمد بشكل أكبر على الاستيراد، مؤكدًا: "أنا مش بعيب على هذا الموقف، أي تاجر أو مصنع بيدور على أسلوب يشغل به مصنعه".

وأوضح أنه عندما لا يجد التاجر أو المصنع المنتج المحلي، يضطر إلى استيراد بلوكات الرخام من الخارج، وإعادة تصنيعها داخل مصر، ثم إعادة تصديرها مرة أخرى.

وأردف أن هناك حاليًا قلة أو ندرة في الخامات المصرية، موضحًا أن قلة المحاجر أدت إلى قلة المنتج، مشيرًا إلى أن كل محافظة تضم محجرًا.