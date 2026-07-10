روسيا تدرس اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية

قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة الروسية تدرس حاليا حزمة جديدة من الإجراءات الرامية لتوفير الوقود في السوق المحلية بما في ذلك تقديم دعم حكومي لمستوردي الديزل (السولار) لتلبية الاحتياجات المحلية.

ونقلت قناة "آر.بي.سي" التلفزيونية الروسية عن مصدرين في قطاع الوقود الروسي، القول إن بحث دعم المستوردين يأتي في أعقاب توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت الماضي، تعديل لقانون الضرائب يسمح بتقديم دعم من الموازنة لمستوردي البنزين.

وفي إطار إجراءات مواجهة نقص إمدادات الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية أعلنت موسكو يوم الأربعاء الماضي فرض حظر كامل على تصدير الديزل.

وأعلن قرار الحظر نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في لقاء تلفزيوني إلى جانب الرئيس بوتين، إذ قال إن القرار يهدف إلى ضمان زيادة الإمدادات في السوق المحلية.