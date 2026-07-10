قال الإعلامي عمرو أديب إن كثيرين يرون أنه كان بالإمكان تنظيم استقبال أفضل لبعثة المنتخب الوطني عقب عودتها من المشاركة في كأس العالم.

وأضاف، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، مساء الجمعة، أنه كان من الممكن تنظيم استقبال أكثر ترتيبًا، وبحضور عدد أكبر من المواطنين، رغم أن الحضور الجماهيري في استقبال اليوم كان كبيرًا.

وتابع: "الناس اللي سهرت في القهاوي، والعيال اللي كانت بتجري في الشوارع، والناس اللي كان نفسها تشاور لصلاح وتحضن شوبير، ما جاتلهاش الفرصة، رغم أن الاستقبال اليوم كان جيدًا".

ولفت إلى أن كثيرين، ومن بينهم هو شخصيًا، يرون أنه كان من الممكن أن يكون الاستقبال أفضل، وأن تكون حركة البعثة أكثر تنظيمًا بعد الرحلة الطويلة التي خاضتها.

وتمنى أديب السماح بتنظيم استقبال آخر، سواء على كورنيش الإسكندرية لقربها من العلمين، أو في القاهرة إذا كان ذلك ممكنًا، قائلًا: "الناس عاوزة تحضن أكتر.. فيه اشتياق، والناس عاوزة تشبع من التكريم.. حتى لو هنوقف الطريق ساعة أو ساعتين، وأنا لا يساورني شك في قدرة الأمن على تنظيم الأمر، لأن مصر بلد الأمن والأمان".

وأضاف: "الناس عاوزة تشوفكم وترمي لكم ورد، وإنتوا أكيد عاوزين تشوفوا الناس.. العلمين مدينة جميلة ومناظرها عظيمة، لكن الغرض هو استقبال شعبي".

وأشار إلى أن أفضل تكريم سيكون غدًا، وهو التكريم الرئاسي، لكنه شدد على أهمية منح المواطنين فرصة للاحتفاء بالمنتخب، باعتبار أنهم كانوا يساندونه ويدعون له طوال البطولة.

وأكد أن أحد أهم مكاسب المشاركة في كأس العالم هو تعلق صغار السن بالمنتخب للمرة الأولى، معتبرًا أن ذلك يمثل حالة وطنية إيجابية نتجت عما قدمه اللاعبون.

واختتم قائلًا: "عاوزين نعمل حفلة بلدي، الناس ترقص وتغني وترفع العلم وتبقى فرحانة.. اللي حصل النهارده في العلمين جيد، لكن الناس في حاجة للمزيد من الفرحة".