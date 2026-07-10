عمرو أديب: إنجاز المنتخب بالمونديال قد لا يتكرر وقد يكون بداية لمرحلة عظيمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنتخب الوطني من الفرق القليلة التي حظيت بهذا الاستقبال المميز فور العودة من كأس العالم بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن مصر لم تحقق هذا الإنجاز الكبير منذ وقت طويل، موضحًا أن ما حقق المنتخب في كأس العالم إنجاز كبير.

وأوضح أن المنتخب قد لا يحقق هذا الإنجاز مرة أخرى، لكنها قد تكون بداية عظيمة كما قال قائد المنتخب محمد صلاح، مشيرًا إلى أن الجميع ينظر للمدير الفني حسام حسن بكثير من الفخر والإعجاب.

ولفت إلى أنه بالنظر لما شهدته مباراة فرنسا والمغرب فإن الأمر يظهر كيف أن مصر قدمت شيئًا كبيرًا أمام الأرجنتين وأن المباراة خُطفت من مصر.

وشدد على أن المنتخبات الكبيرة في كرة القدم تحصل على مجاملات، مستشهدًا بأن سعر التذكرة انخفضت من 2500 دولار إلى 1500 دولار في السوق السوداء بعد خروج البرازيل والولايات المتحدة.

ونوه إلى أن مصر غادرت وقد تركة بصمة كبيرة في أجواء البطولة في ظل ما يثار حاليًّا حول العدالة التحكيمية التي يجب أن يحصل عليها الجميع بالتساوي.