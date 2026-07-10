سيارة هدية لجميع أفراد بعثة منتخب مصر في كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، حصول كل فرد من أفراد بعثة منتخب مصر الأول، في بطولة كأس العالم 2026، على سيارة هدية.

وأوضح اتحاد الكرة أنه تلقى اتصالات من مجموعة الحبتور، بتوجيه من مؤسس ورئيس مجلس الإدارة، خلف أحمد الحبتور، حيث تم الاتفاق على تقديم سيارة لكل فرد من أفراد بعثة منتخب مصر، تقديرًا للأداء المشرف الذي قدمه الفريق في بطولة كأس العالم، والذي أسعد الملايين، ورفع اسم مصر عاليًا، وأدخل الفرحة إلى قلوب العرب جميعًا.

‏وأضاف البيان الرسمي: "تشمل المبادرة جميع أفراد بعثة المنتخب، من اللاعبين، وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، عرفانًا بجهودهم، وإيمانًا بأن النجاح هو ثمرة العمل الجماعي".

‏وأكد خلف الحبتور أن ما حققه منتخب مصر ليس إنجازًا لمصر وحدها، بل هو مصدر فخر لكل عربي، مضيفًا: "فرحة مصر اليوم هي فرحة كل عربي، وما قدمه هذا المنتخب يستحق كل التقدير، ومن واجبنا أن نحتفي بمن يرفع راية العرب عالياً في المحافل الدولية.. أتمنى لهم مزيدًا من النجاح والإنجازات التي تليق باسم مصر ومكانتها".

‏وأضاف: "هذه الهدية هي تعبير عن محبتنا وتقديرنا لأبطال مصر، الذين شرّفوا وطنهم، وأسعدوا جماهيرهم، ومنحوا كل عربي درسًا في العزيمة والإصرار والروح القتالية.. لقد أثبتم أن الإيمان، والعمل بروح الفريق، والقتال حتى صافرة النهاية، هي قيم تصنع الإنجازات.. المستقبل أمامكم، وما قدمتموه في هذا المونديال يؤكد أن الكرة المصرية قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات".