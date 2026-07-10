زيلينسكي يعلن إصلاح قوات الاقتحام بعد فضيحة إساءة معاملة

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إصلاح قوات الاقتحام في البلاد، على خلفية فضيحة تتعلق بوفاة مجندين عسكريين خلال فترة التدريب الأساسي.

وقال زيلينسكي، في خطابه المصور الليلي: "هناك العديد من التساؤلات والمشكلات التي يتعين حلها، ولا سيما ما يتعلق بالتعامل مع الأفراد".

وأضاف أن التحقيقات الجنائية جارية، وأنه سيجري أيضا إجراء تغييرات في قيادة قوات الاقتحام.

وجاء الإعلان عقب تقارير إعلامية في يونيو، أفادت بوفاة أكثر من عشرين مجندا خلال التدريب الأساسي في فوج الاقتحام المنفصل رقم 425 "سكيليا" على مدى ستة أشهر.

وبحسب التقارير، تعرض المجندون للضرب والإذلال وأشكال أخرى من سوء المعاملة.

وجرى الإبلاغ عن ممارسات مماثلة في وحدات أخرى، خصوصا بحق مجندين أُجبروا على الالتحاق بالخدمة العسكرية.

وتدافع أوكرانيا، عن نفسها في مواجهة العملية الروسية الشاملة منذ أكثر من أربع سنوات.