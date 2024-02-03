إسبانيا تعبر بلجيكا بصعوبة وتتأهل إلى نصف نهائي المونديال

واصل المنتخب الإسباني عروضه القوية في كأس العالم 2026، بعدما حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي إثر فوزه المثير على منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

فرض المنتخب الإسباني أفضليته منذ الدقائق الأولى، معتمدًا على الاستحواذ وتناقل الكرة بسرعة، بينما حاول المنتخب البلجيكي الاعتماد على الهجمات المرتدة وسرعة جيريمي دوكو وتحركات شارل دي كيتيلاري.

وكاد المنتخب الإسباني أن يفتتح التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها عبر لامين يامال الذي شكل خطورة مستمرة على الجبهة اليمنى، لكن الدفاع البلجيكي والحارس تيبو كورتوا نجحا في إبعاد الخطر.

وترجم الإسبان سيطرتهم في الدقيقة 30، عندما تصدى كورتوا لمحاولة داني أولمو، قبل أن ترتد الكرة إلى فابيان رويز الذي تابعها مباشرة إلى داخل الشباك، مانحًا منتخب بلاده هدف التقدم.

ولم يستسلم المنتخب البلجيكي، ونجح في العودة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما ارتقى شارل دي كيتيلاري لعرضية متقنة من تيموثي كاستاني، وحولها برأسه إلى الشباك في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، استمرت الإثارة مع تبادل الفرص بين المنتخبين، حيث أهدر ميكيل أويارزابال ولامين يامال أكثر من فرصة محققة لإسبانيا، بينما تصدى أوناي سيمون ببراعة لمحاولة قوية من كيفن دي بروين، ليبقي النتيجة على حالها.

وتلقى المنتخب البلجيكي ضربة موجعة في الدقيقة 71، بعدما اضطر الحارس تيبو كورتوا إلى مغادرة الملعب بداعي الإصابة، ليشارك سيني لامينس بدلًا منه.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، كثف المنتخب الإسباني ضغطه بحثًا عن هدف التأهل، وأثمر ذلك في الدقيقة 88، عندما تصدى الحارس البديل سيني لامينس لتسديدة باو كوبارسي، لكن الكرة ارتدت أمام البديل ميكيل ميرينو الذي تابعها مباشرة داخل المرمى، مسجلًا هدف الفوز القاتل.

وحاول المنتخب البلجيكي العودة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، إلا أن الدفاع الإسباني حافظ على تماسكه حتى أطلق الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر صافرة النهاية، معلنًا فوز إسبانيا بنتيجة 2-1.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الإسباني حلمه في استعادة لقب كأس العالم، بعدما بلغ الدور نصف النهائي عن جدارة، فيما انتهى مشوار المنتخب البلجيكي في البطولة، رغم الأداء القوي الذي قدمه أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.