النائب أشرف سليمان عن أزمة سيارات ذوي الهمم: وجدنا شخصيات عامة تستفيد من الإعفاء الجمركي المخصص لذوي الهمم

كشف الدكتور أشرف سليمان، عضو مجلس النواب، عن أسباب أزمة تكدس سيارات ذوي الهمم في الموانئ والجمارك المصرية.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح إعفاء جمركي لتسهيل حصول ذوي الهمم على سيارات، مشيرًا إلى استغلال بعض التجار والسماسرة الظروف الاقتصادية للمستحقين، لاستيراد هذه السيارات دون سداد الرسوم الجمركية.

وتابع: "وجدنا مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة في مصر تركب سيارات معفاة من الجمارك، لا تتماشى مع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستحق الأصلي من ذوي الهمم، وتُحرم الدولة من حقوقها الجمركية، في المقابل يستخدم أصحاب الأموال وجزء من رجال الأعمال أو المسؤولين هذه السيارات"، وفق قوله.

وأضاف أن ظاهرة التلاعب واستغلال الظروف الاقتصادية لبعض المستحقين دفعت الحكومة إلى وضع مجموعة من الضوابط الجديدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة "تأخرت في الإفراج والتعامل مع هذه المشكلات".

وأوضح أن الملف أصبح "شائكًا"، لافتًا إلى أن جزءًا من السيارات المحتجزة في الجمارك منذ أكثر من عام تراكمت عليه رسوم الأرضيات، ولم يعد يخص ذوي الهمم، بل الوسطاء والتجار.

وأشار إلى أن المواطن البسيط الذي خُصصت له ميزة الإعفاء الجمركي لم يستفد سوى بالحصول على مبالغ مالية تتراوح بين 30 ألفًا و50 ألف جنيه، مشددًا على أن التجاوزات "الفجة" دفعت الحكومة إلى مراجعة الملف باهتمام شديد للتحري عن الحقيقة.

وأضاف أنه طالب الحكومة، داخل مجلس النواب، بوضع "آلية للتعامل مع جميع السيارات المحتجزة والإفراج عنها في أقرب وقت ممكن"، مع إرساء ضوابط تمنع انتقالها إلى أطراف أخرى.

وأكد أن التعديلات الجديدة الخاصة بالاستيراد ستؤدي إلى اقتصاره على "عدد محدود جدًا"، وفق الاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الهمم، مشددًا على ضرورة العلاج السريع والحاسم لأزمة السيارات المتكدسة في الجمارك والموانئ منذ عام ونصف إلى عامين.