قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك حالة من الانسيابية في مطار القاهرة، رغم ما يشهده خلال هذه المرحلة من ازدحام شديد.

وأضاف، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، مساء الجمعة، أن مستوى الخدمات بالمطار تطور كثيرًا، مؤكدًا أن ذلك ينعكس على جميع الركاب، وليس على الشخصيات المعروفة فقط.

وأوضح أن أغلب طائرات مصر للطيران جرى تجديدها، حتى أصبح مستواها - بحسب وصفه - أفضل من طائرات العديد من شركات الطيران الأوروبية، كما أشاد بمستوى التعامل مع الركاب على متن الرحلات.

وقارن أديب بين الخدمات في مطار القاهرة وعدد من المطارات الأجنبية، مستشهدًا بتجربة شخصية، قال خلالها إنه انتظر ساعة كاملة في أحد المطارات الأوروبية لإنهاء إجراءات الجوازات، بسبب تعطل جميع الأجهزة، دون أن يعترض أحد.

ولفت إلى أن الخدمات في مصر تحسنت كثيرًا، معتبرًا أن خدمة الجوازات أصبحت من الأسرع على مستوى العالم، وأضاف: "الدنيا تتحسن، والحمامات أفضل، والاستراحات جيدة، والهدوء أصبح أكثر".

وشدد أديب على أهمية تطوير هذه الخدمات في دعم قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات سياحية متميزة، متوقعًا زيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة، خاصة من الدول العربية، إلى جانب حرص المصريين في الخارج على قضاء إجازاتهم داخل البلاد.