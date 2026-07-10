وزير الأوقاف يختتم زيارته لأوزبكستان بزيارة مرقد الإمام البخاري

اختتم المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية في أوزبكستان أعماله بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والوفد المصري، والوفود الدولية المشاركة، بتلاوة البيان الختامي للمؤتمر، وتوجيه الشكر للرئيس شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، واللجنة المنظمة وشركائها.

ثم توجه الوزير والوفد المصري والوفود المشاركة إلى مسجد الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري لأداء صلاة الجمعة.

وعقب الصلاة، توجه الوزير وجمع من العلماء من دول شتى، يرافقهم طلاب العلم وأبناء سمرقند، إلى مرقد الإمام البخاري، الذي شهد هو ومحيطه أعمال تطوير ضخمة تكللت بافتتاحه أمام السياحة الدينية المحلية والعالمية العام الماضي.

واختُتمت الزيارة، إلى المرقد بالدعاء للإمام البخاري، ولأصحاب الأسانيد، وجميع العلماء، وولاة الأمر، وعموم الناس.