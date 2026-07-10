سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 10 فلسطينيين، الجمعة، في اعتداءات نفذها مستوطنون والجيش الإسرائيلي في محافظتي نابلس والخليل، بالضفة الغربية، تزامنا مع اقتحامات واعتداءات استهدفت بلدات وأراضي فلسطينية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن "فلسطينيين أصيبا بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما بالضرب في بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس (شمال)".

وقالت مصادر محلية لمراسل الأناضول، إن مستوطنين اقتحموا أراضي لفلسطينيين شرق البلدة واعتدوا عليهم، فيما دفعت قوات من الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة الشرقية للبلدة.

كما اقتحم مستوطنون محيط مسجد "أبو رأفت الحج حسين" في منطقة العُشر شرقي بيت فوريك، وفق المصادر ذاتها.

وفي السياق ذاته، استولى مستوطنون على أراض في بلدة بيت إمرين شمال غرب نابلس، تضم مطعم ومقهى "القمة" ومنزلا قيد الإنشاء، ورفعوا عليها الأعلام الإسرائيلية.

وفي جنوب الخليل (جنوب)، أصيب 8 فلسطينيين جراء اعتداء نفذه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في منطقة أصفي الفوقا بمنطقة مسافر يطا، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي ذات السياق، اقتحمت مجموعات من المستوطنين خربة رابود الأثرية في مدينة دورا جنوب الخليل، بحسب مصادر محلية لمراسل الأناضول.

أما في محافظة جنين شمالي الضفة، فقال شهود عيان لمراسل الأناضول إن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة عرابة جنوب غرب المدينة.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشهد الضفة تصعيدا إسرائيليا عبر الجيش والمستوطنين، أسفر عن استشهاد ألف و175 فلسطينيا، وإصابة 12 ألفا و919 آخرين، واعتقال نحو 24 ألفا، وتهجير 33 ألفا، وفقا لمعطيات فلسطينية رسمية.