قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: "لم نسع يومًا إلى الحرب، وشعبنا لن يستسلم أبدًا للظلم".

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "خلال المفاوضات أوضحت لنائب الرئيس الأمريكي أننا لا نثق بهم إطلاقًا، ويجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبدًا باستسلام إيران".

وتابع: "مستعدون للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم، ومن يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون للحرب".

وأضاف: "إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدًا باستسلامنا".