 قاليباف: لم نسع يوما إلى الحرب.. والإيرانيون لن يستسلموا أبدا للظلم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قاليباف: لم نسع يوما إلى الحرب.. والإيرانيون لن يستسلموا أبدا للظلم

وكالات
نشر في: الجمعة 10 يوليه 2026 - 8:56 م | آخر تحديث: الجمعة 10 يوليه 2026 - 8:56 م

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف: "لم نسع يومًا إلى الحرب، وشعبنا لن يستسلم أبدًا للظلم".

وأضاف، خلال تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الإيرانية: "خلال المفاوضات أوضحت لنائب الرئيس الأمريكي أننا لا نثق بهم إطلاقًا، ويجب على الجميع أن يعلم أن هذا الصراع لن ينتهي أبدًا باستسلام إيران".

وتابع: "مستعدون للدفاع الشامل إذا خان الأمريكيون التفاهم، ومن يستطيعون التفاوض مع الولايات المتحدة هم أولئك المستعدون للحرب".

وأضاف: "إنهاء الحرب أولوية لدول العالم، لكن على الجميع أن يعلم أن الصراع لن ينتهي أبدًا باستسلامنا".

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