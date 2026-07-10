إسلام آباد تدعو طهران للحفاظ على مكتسبات «تحققت بصعوبة» مع واشنطن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت باكستان التي قادت جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، الجمعة طهران الى الحفاظ على "مكتسبات سلام تحققت بصعوبة" مع واشنطن.

جاء ذلك بعد تصعيد بين الجانبين هذا الأسبوع أثار مخاوف من عودة الحرب الشاملة الى الشرق الأوسط.

وكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف منشورًا، على منصة إكس عقب اتصال مع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وقال شريف: "بحثنا تطور الوضع الاقليمي وشددنا على أهمية ضبط النفس، والحوار والدبلوماسية، للحفاظ على مكتسبات السلام التي تحققت بصعوبة خلال الأشهر الأخيرة".

وجدد استعداد إسلام آباد "لمواصلة أداء دورها كوسيط نزيه وصادق لسلام إقليمي مستدام".

وتابع: "كما اتفقنا على تطوير جدول أعمال التعاون الثنائي المتفق عليه خلال زيارة الرئيس بزشكيان الأخيرة إلى إسلام آباد".