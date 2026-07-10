اندلاع حريق في مصفاة تكرير وبتروكيماويات غربي إيران

أفادت وكالة "تسنيم" باندلاع حريق في مصفاة للتكرير والبتروكيماويات بمدينة بلدختر في محافظة لرستان غربي إيران.

وقالت الوكالة إن عمودًا كثيفًا من الدخان تصاعد من جزء من المصفاة، ما لفت الأنظار إلى موقع الحريق الضخم، مضيفة أن شدة النيران صعّبت عمليات السيطرة عليها منذ اللحظات الأولى، ما استدعى رفع حالة التأهب القصوى لدى فرق الإنقاذ والإطفاء.

وأوضحت أن الحريق اندلع داخل نطاق مصفاة صغيرة، ونظرًا لطبيعة المواد القابلة للاشتعال، كانت الأولوية القصوى لفرق العمليات هي منع امتداد النيران والسيطرة عليها قبل وصولها إلى أجزاء أخرى من المصفاة.

ولفتت إلى أنه رغم إرسال فرق الإنقاذ وشاحنات الإطفاء والآليات الثقيلة والخفيفة ومعدات مكافحة الحرائق إلى الموقع في أقرب وقت ممكن، فإن حجم الحريق الهائل حال دون وصول فرق العمليات إلى مصدر النيران خلال الساعات الأولى من الصباح.

وأشارت إلى تمركز رجال الإطفاء وفرق العمليات في موقع الحادث، إلا أن شدة النيران واتساع نطاقها لا يسمحان لهم بالاقتراب من المصدر الرئيسي للحريق، فيما تتواصل عمليات الإخماد مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة.