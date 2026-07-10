ضبط 800 كيلو حلوى مولد وشيكولاتة فاسدة داخل مصنع غير مرخص في الغربية

واصل فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، حملاته التفتيشية المكثفة، إذ نجحت فرق التفتيش بقيادة المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة، في توجيه ضربة استباقية جديدة لمروجي الأغذية غير الآمنة، أسفرت عن ضبط 800 كيلوجرام من حلوى المولد والشيكولاتة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود حشرات بها، داخل أحد المصانع غير المرخصة "بير السلم"، وذلك قبل طرحها في الأسواق.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة لن تسمح بأي تهاون مع المخالفين أو المتاجرين بصحة المواطنين، مشددًا على أن صحة أبناء الغربية تمثل أولوية قصوى.

وأوضح أن الأجهزة الرقابية مستمرة في تنفيذ حملات مكثفة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم إلى المستهلك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن.

ومن جانبها، تابعت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تستهدف جميع المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشارت إلى أن فرق التفتيش تتابع مراحل تداول الغذاء بداية من الإنتاج وحتى وصوله إلى المستهلك، مع تطبيق الاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء بكل حسم، حفاظًا على الصحة العامة، ومنع تداول أي منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للمواصفات.

وعلى الفور، جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة شئونها.

وشدد محافظ الغربية، على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في تداول أغذية تمثل خطرًا على صحة المواطنين سيواجه إجراءات قانونية رادعة دون استثناء.