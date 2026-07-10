الشرطة البريطانية: ضبط مشتبه به في قضية مقتل البرلمانية السابقة آن ويديكومب

أعلنت الشرطة البريطانية، إنها ألقت القبض اليوم الجمعة على مشتبه يبلغ من العمر 26 عاما، في قضية مقتل آن ويديكومب، العضوة السابقة في البرلمان البريطاني والمتسابقة في برامج تلفزيون الواقع.

وجرى العثور على ويديكومب، البالغة من العمر 78 عاما، وفارقت الحياة في منزلها في هايتور فيل على أطراف متنزه دارتمور الوطني بجنوب غرب إنجلترا، أمس الخميس، بعد تعرضها لما وصفته الشرطة بأنها "إصابات خطيرة".

وقال مات لونجمان مساعد قائد شرطة ديفون آند كورنوال، بأنه لا يجرى التعامل مع هذه الجريمة على أن لها صلة بالإرهاب، ولا تتوفر معلومات تشير إلى أن لها دوافع سياسية.

ولم يتطرق لونجمان، إلى الدافع المحتمل للجريمة، لكنه قال إن المشتبه به قيد الاحتجاز بينما يتواصل التحقيق.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "هذه أنباء صادمة للغاية، ومشاعري، بل أعتقد أن مشاعرنا جميعا، مع عائلة آن ويديكومب وأصدقائها في هذا الوقت العصيب، لقد كانت آن سياسية بارزة على مدى سنوات عديدة عديدة، ولها العديد من الإنجازات، ويمثل رحيلها خسارة ضخمة، ضخمة".

وشغلت ويديكومب عضوية مجلس العموم البريطاني في الفترة بين عامي 1987 و2010، وعُرفت بآرائها المحافظة اجتماعيا، التي عارضت حقوق الإجهاض وتوسيع حقوق مجتمع الميم (مجتمع مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا).