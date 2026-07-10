هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يعتزم الانسحاب من مناطق في جنوب لبنان خلال أيام

ادعت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، أن الجيش يستعد للانسحاب خلال أيام من مناطق في جنوب لبنان وفق اتفاق الإطار، بالتزامن مع جولة مرتقبة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الجمعة، إن "الجيش الإسرائيلي يعتزم الانسحاب من بعض المناطق التجريبية في جنوب لبنان، بالتوازي مع انعقاد جلسة المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في روما".

وفي 26 يونيو الماضي، وقعت بيروت وتل أبيب، برعاية أمريكية، "اتفاق إطار" ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، على أن يبدأ من منطقتين أوليتين لم يسمهما الاتفاق.

وادعت الهيئة أن الانسحاب المرتقب يأتي استجابة لطلبات أمريكية ولبنانية بضرورة إخلاء تلك المناطق قبل انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات، دون أن تحدد مواقعها.

ومن المقرر أن تعقد الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية أمريكية، يومي 14 و15 يوليو الجاري في روما.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث، في تقرير منفصل، أن الحكومة الإسرائيلية وجهت الجيش إلى تجميد جميع العمليات المصنفة "حساسة" في جنوب لبنان، بناء على طلب أمريكي.

ولم يتضمن الاتفاق جدولا زمنيا محددا للانسحاب، إذ ربط تنفيذه بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية الكاملة في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، ولا سيما "حزب الله"، وهو ما رفضه الأخير.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، وتفرض ما تسميه "منطقة أمنية" على شكل شريط عازل يمتد عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية بمحاذاة الحدود، أنشأته خلال الحرب الأخيرة مع "حزب الله" عامي 2024 و2025.

كما وسعت إسرائيل وجودها في تلك المنطقة عقب تصعيد عملياتها العسكرية اعتبارا من 2 مارس الماضي، فيما يعده لبنان انتهاكا لسيادته واحتلالا لأجزاء من أراضيه الجنوبية.