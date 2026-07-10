اتفاق في الكونجرس بدعم من إدارة ترامب على تشديد عقوبات النفط الروسي

أعلن أربعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اليوم الجمعة، توصلهم إلى اتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن تشريع يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، وذلك في خطوة وصفت بأنها تمثل تصعيدا في جهود واشنطن للضغط على موسكو، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكتب السيناتوران ريتشارد بلومنثال ولينزي جراهام، إلى جانب جان شاهين وروجر ويكر، في بيان مشترك على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نعلن عن التوصل لاتفاق مع إدارة ترامب للمضي قدماً بتشريع العقوبات الجديدة ضد روسيا.".

وأضاف البيان: "يجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية العمل معاً لفرض عقوبات قاسية على مشتري النفط والغاز الروسي، الذين يغذون آلة الحرب الروسية".

وقال السيناتور جراهام، إن ترامب أعطى الضوء الاخضر لتمرير مشروع قانون العقوبات الروسية.