افتتاح جسر يربط بين أمريكا وكندا بنهاية يوليو بعد تأجيله بسبب خلافات بين البلدين

من المتوقع افتتاح الجسر المكتمل الرابط بين ديترويت وكندا بنهاية الشهر الجاري، بعدما توصل مسئولون أمريكيون وكنديون إلى اتفاق لحل الخلاف الذي أدى إلى تأجيل تدشينه، وفقا لمصدرين مشاركين مباشرة في المفاوضات، طلبا عدم الكشف عن هويتهما.

وكان حفل قص الشريط، المقرر في أوائل يونيو، قد تأجل بعدما أعلنت هيئة جسر وندسور - ديترويت أن البلدين بحاجة إلى مزيد من الوقت لحل "قضايا عالقة"، في أعقاب تهديدات سابقة من الرئيس دونالد ترامب بإعاقة افتتاح الجسر.

ومن المتوقع أن تبدأ حركة المرور التجاري قبل الأول من أغسطس، وفقا لأحد المسئولين، ولكن لم يُحدد بعد موعد حفل الافتتاح الرسمي.

وأشار مايك روجرز المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ، إلى الاتفاق خلال مقابلة إذاعية اليوم الجمعة، قائلا: "تحدثت مع وزير التجارة لوتنيك أمس، وسيعلن عن الصفقة في غضون الأيام القليلة المقبلة. الأمور توشك على الانتهاء، وسيفتتح الجسر".

وكان تأخير افتتاح جسر جوردي هاو الدولي قد تحول إلى قضية مثيرة للجدل في أحد أكثر سباقات مجلس الشيوخ متابعة في البلاد، حيث سعت المرشحة الديمقراطية مالوري ماكورو إلى تحويل هذا الخلاف إلى ورقة سياسية ضد ترامب والجمهوريين.

ويمتد الجسر بطول 2.4 كيلومترا فوق نهر ديترويت، ويربط بين "مدينة السيارات" ومدينة وندسور في مقاطعة أونتاريو الكندية، وكان مقرراً افتتاحه في 12 يونيو، قبل أن يتم تأجيله بشكل مفاجئ، بعد أن أعلن المسئولون أن البلدين لا يزالان يعملان على حل "قضايا عالقة".