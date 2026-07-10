تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا إلى أقل مستوياته منذ 6 أسابيع

واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تراجعها لليوم الثالث على التوالي، بسبب عوامل عدة، منها توقعات بانخفاض درجات الحرارة، وأعمال الصيانة في محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال، وتوسعات خطوط الأنابيب، لتصل الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر مايو الماضي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن هذه الخسائر المتواصلة أدت إلى تراجع سعر عقود تسليم الشهر المقبل إلى مستويات مماثلة لتلك المسجلة قبل بدء موسم الصيف رسميا، وبانخفاض نسبته 11% عن سعره قبل ثلاثة أيام فقط.

وتشير التوقعات إلى طقس أكثر برودة في الأسابيع المقبلة، مما يدل على انخفاض الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف. كما ساهمت أعمال الصيانة المعلنة في محطة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في تكساس، وزيادة التدفقات عبر خط أنابيب رئيسي على ساحل خليج المكسيك، في انخفاض الأسعار خلال الجلسات الأخيرة.

وتؤدي أعمال صيانة محطة الغاز الطبيعي المسال إلى تقليل طاقة التصدير، وتوفير لمزيد من المعروض في السوق المحلية، مما يزيد من الضغط على الأسعار.

وفي الوقت نفسه، أدى قيام شركة كيندر مورجان بزيادة طاقة النقل لخطوط أنابيب الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى زيادة توقعات تراجع أسعار الغاز في السوق الأمريكية لأن هذه التوسعات ستسمح بتدفق المزيد من الغاز شرقا إلى ولاية لويزيانا، بالقرب من تقاطع خطوط أنابيب الغاز الضخم المعروف باسم هنري هاب.

وأظهرت التقارير الحكومية الأسبوعية للأسابيع الثلاثة الماضية زيادات في المخزونات المحلية أكبر من توقعات المحللين.

وخلال تلك الفترة، أدت زيادة توليد الطاقة المتجددة إلى تراجع الطلب على الكهرباء المولدة بالغاز مقارنة بفصول الصيف السابقة، بينما تسمح خطوط الأنابيب الجديدة التي دخلت الخدمة في حوض بيرميان بتدفق المزيد من الغاز نحو مراكز الطلب في شرق تكساس.

وفي تعاملات ظهيرة اليوم بنيويورك تراجع سعر الغاز الطبيعي بمقدار 9 سنتات تقريبا أي بنسبة 3.2% إلى 2.917 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم أغسطس المقبل.