شعبة المصدرين: مصر ستصبح من كبرى الدول المصدرة للطاقة النظيفة في العالم خلال 5 سنوات

أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، بالاستراتيجية الشاملة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التعليم الفني كان سببا في نجاح الصناعة المصرية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الحدث اليوم"، إن البنية التحتية من الطرق والنقل التي أسستها الدولة، التي واجهت اعتراضات البعض في بدايتها، ساعدت في نجاح الصناعة.

فضلا عن افتتاح وتحديث الموانئ، مشيرا إلى أن كل ذلك ساهم في تقليل تكلفة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير.

وشدد أن الدولة نجحت في توفير الطاقة رغم الأزمات العالمية، متوقعا أن "تصبح مصر من كبرى الدول المصدرة للطاقة النظيفة على مستوى العالم خلال السنوات الخمس المقبلة".

وثمَن الخطوات "الجريئة" التي يتخذها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمتمثلة في سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين أو غير الجادين في عملية الإنتاج، مشيرا أن العامل المصري يمتلك مرونة وفكرا استثنائيا في حل المشكلات والأزمات مقارنة بأي عامل آخر في العالم.

وأضاف أن الكوادر المصرية مطلوبة بشدة وتعد العمود الفقري لعمليات البناء في دول الخليج، لافتا إلى توجه الدولة نحو تطبيق "القيمة المضافة" على المنتجات الزراعية والمواد الخام بدلا من تصديرها بشكلها الأولي الذي لا يحقق العوائد المرجوة.

وأشار إلى حظر تصدير بعض المواد الخام مثل رمل السيليكا المستخدم في إنتاج الزجاج، بهدف تصنيعها محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومضاعفة قيمتها.

وأوضح أن الصادرات المصرية تشهد زيادة تتراوح بين 10% إلى 20% سنويا على مدار السنوات الثلاث الماضية، متوقعا وصول قيمة الصادرات إلى 70 مليار دولار بحلول 2030، إذا استمرت الدولة على نفس الوتيرة والاستراتيجية الحالية، رغم طموح الوصول إلى حاجز الـ 100 مليار دولار، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانات تؤهلها لتصدير منتجات بقيمة 200 مليار دولار.