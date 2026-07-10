فيفا يرفض معاقبة الأرجنتين بعد هتافات لاعبيه بشأن جزر مالفيناس عقب الفوز على مصر

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد منتخب الأرجنتين، بعدما ردد لاعبو الفريق أغنية تتضمن إشارة إلى جزر مالفيناس (فوكلاند) داخل غرفة الملابس، عقب فوزهم المثير على منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وأظهر مقطع فيديو نشره الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاعبي المنتخب يحتفلون داخل غرفة الملابس وهم يرددون أغنية "Muchachos"، التي تتضمن عبارة "من أجل مالفيناس"، وهو الاسم الذي تطلقه الأرجنتين على جزر فوكلاند الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي، والتي كانت سببًا في الحرب بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982.

ورغم أن لوائح "فيفا" تحظر الهتافات والشعارات واللافتات ذات الطابع السياسي داخل منافسات البطولة، فإن الاتحاد الدولي امتنع عن التعليق رسميًا على الواقعة، بينما أفادت تقارير صحفية بأنه لن يتم اتخاذ أي عقوبات ضد المنتخب الأرجنتيني، الذي قد يواجه منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي حال تأهل المنتخبين من مباريات ربع النهائي.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" قد أشارت إلى أن جماهير المنتخب الإنجليزي مُنعت خلال البطولة من إدخال بعض الأعلام إلى الملاعب بسبب احتوائها على رموز مرتبطة بحرب فوكلاند، كما مُنع عدد من مشجعي مدينة بارو من رفع علم يحمل صورة غواصة، باعتبارها رمزًا يرتبط بتاريخ المدينة في صناعة الغواصات.

وتعد أغنية "Muchachos" من أشهر الأهازيج الجماهيرية في الأرجنتين، بعدما ارتبطت بتتويج المنتخب بلقب كأس العالم 2022، قبل أن يتم تحديث كلماتها خلال النسخة الحالية من البطولة. وتتضمن الأغنية الإشادة بدييجو مارادونا وليونيل ميسي، إلى جانب الإشارة إلى جزر مالفيناس، كما تعبر عن طموح المنتخب في التتويج باللقب العالمي للمرة الرابعة.

وجاء في أحد مقاطع الأغنية: "أنا أرجنتيني من المهد إلى اللحد، من أجل مالفيناس، ومن أجل دييجو، ومن أجل الفصل الأخير لليو"، فيما تدعو كلماتها أيضًا إلى الحفاظ على لقب كأس العالم وتحقيق البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وتعود أزمة جزر مالفيناس إلى عام 1982، عندما اندلعت الحرب بين الأرجنتين وبريطانيا بعد الغزو الأرجنتيني للجزر، وأسفرت المواجهات عن مقتل 649 جنديًا أرجنتينيًا و255 عسكريًا بريطانيًا، قبل أن تستعيد القوات البريطانية السيطرة على الجزر بعد نزاع استمر 74 يومًا.