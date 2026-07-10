رئيس الأوبرا يختار محمد الموجي مديرًا لمهرجان الموسيقى العربية الـ34

رضا الوكيل: الاختيار يمثل تجديدًا للعهد مع الإبداع الراقي

الموجي: مسارات متنوعة لفعاليات المهرجان العريق

أعلن الدكتور رضا الوكيل، رئيس دار الأوبرا المصرية، اختيار المايسترو الدكتور محمد الموجي مديرًا لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمايسترو مصطفى حلمي نائبًا له، وذلك للدورة الـ34، المقرر إقامتها قبيل نهاية عام 2026، مؤكدًا ثقته في خروجها بصورة تليق بمكانة مصر الرائدة في مختلف المجالات، ومنها الموسيقى العربية.

وأضاف الدكتور رضا الوكيل أن المايسترو الدكتور محمد الموجي يمتلك خبرات متميزة تجمع بين العمق الأكاديمي والرؤية الفنية المتطورة، بما يعزز دور المهرجان والمؤتمر كمنصة ملهمة للموسيقى العربية، التي تُعد أحد أبرز ملامح الهوية الثقافية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يمثل تجديدًا للعهد مع الإبداع الراقي.

من جانبه، أعرب المايسترو الدكتور محمد الموجي عن فخره باختياره مديرًا للدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، مشيرًا إلى أن تصوره للفعاليات يتضمن عدة مسارات، من بينها إعادة إحياء كنوز التراث الموسيقي والغنائي، والاحتفاء بعمالقة المطربين والملحنين، إلى جانب تقديم الإبداعات الجماهيرية الجادة والمعاصرة للفنانين المصريين والعرب، وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة الواعدة، فضلًا عن تعزيز الحوار في الشأن الموسيقي من خلال جلسات المؤتمر العلمي المصاحب.

ويُعد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية أحد أهم الفعاليات الإبداعية السنوية في العالم العربي، إذ يجذب سنويًا نخبة من الفنانين والموسيقيين والباحثين من مختلف الدول، ونجح منذ انطلاقه في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من محبي الطرب العربي الأصيل.





