فرنسا تفوز على المغرب بثنائية وتتأهل إلى نصف نهائي المونديال

حسم منتخب فرنسا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيليت بمدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدًا في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء، مستفيدًا من تألق نجومه في الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبي، وشهد تألقًا كبيرًا للحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لعدة فرص محققة، أبرزها ركلة الجزاء التي نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 26، ليحافظ على نظافة شباكه ويُبقي آمال منتخب بلاده قائمة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كاد المغرب أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 52، بعدما أضاع شمس الدين طالبي فرصة خطيرة عقب تدخل الدفاع الفرنسي، لتتحول الكرة إلى ركلة ركنية.

ونجح المنتخب الفرنسي في فك شفرة الدفاع المغربي بالدقيقة 60، بعدما أرسل ديزيري دوي تمريرة من الجهة اليسرى إلى كيليان مبابي، الذي أطلق تسديدة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرى لمرمى ياسين بونو، معلنًا الهدف الأول للديوك.

ورد مدرب المغرب محمد وهبي بإجراء تبديلين في الدقيقة 62، بمشاركة سفيان رحيمي بدلًا من بلال الخنوس، وسفيان أمرابط بدلًا من أيوب بوعدي، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي.

ولم تمض سوى أربع دقائق حتى عززت فرنسا تقدمها بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، بعدما مرر مبابي كرة إلى عثمان ديمبيلي على حدود منطقة الجزاء، ليراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد كرة قوية استقرت على يسار ياسين بونو.

وحاول المنتخب المغربي العودة إلى اللقاء، وأرسل شمس الدين طالبي كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 72، إلا أن الدفاع الفرنسي أبعدها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 76، غادر كيليان مبابي أرض الملعب بعد شعوره بالإجهاد، ليشارك جان فيليب ماتيتا بدلًا منه.

وحاول المنتخب المغربي تقليص الفارق والعودة إلى أجواء اللقاء، حيث سدد عز الدين أوناحي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الحارس الفرنسي تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركلة ركنية.

ومن الركلة الركنية، نفذ أشرف حكيمي عرضية قصيرة إلى القائم الأول، قابلها نائل العيناوي بتسديدة قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل، لتضيع فرصة جديدة على أسود الأطلس.

وحافظ المنتخب الفرنسي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما ودع المنتخب المغربي منافسات البطولة بعد مشوار مميز في مونديال 2026.