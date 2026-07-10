حظي تأهل منتخب فرنسا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 باهتمام واسع من وسائل الإعلام العالمية، بعدما نجح "الديوك" في تجاوز عقبة المغرب بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفرض المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات اللقاء، ونجح كيليان مبابي في فك شفرة الدفاع المغربي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 60، قبل أن يعود بعد ست دقائق فقط ويصنع الهدف الثاني لعثمان ديمبيلي، ليؤكد تفوق فرنسا ويحسم بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

ورغم المحاولات المغربية للعودة إلى أجواء المباراة، فإن دفاع فرنسا حافظ على تماسكه حتى صافرة النهاية، ليكرر المنتخب الفرنسي تفوقه على "أسود الأطلس" بعد إقصائهم أيضًا من نصف نهائي مونديال 2022، بينما انتهى مشوار المغرب في النسخة الحالية عند الدور ربع النهائي.

ليكيب: ثنائية مبابي وديمبيلي صنعت الفارق

أشادت صحيفة ليكيب الفرنسية بالأداء الذي قدمه منتخبا فرنسا، مؤكدة أن الانضباط التكتيكي والصلابة الدفاعية كانا من أبرز أسباب الانتصار، إلى جانب التألق اللافت للثنائي كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة أن التعاون بين النجمين حسم المباراة، بعدما سجل مبابي الهدف الأول، قبل أن يمنح ديمبيلي تمريرة حاسمة ترجمها الأخير إلى الهدف الثاني بعد دقائق قليلة.

ذا صن: فرنسا استحقت العبور

ورأت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن المنتخب الفرنسي كان الطرف الأفضل على مدار المباراة، مشيرة إلى أن المغرب لم يتمكن من تقديم المستوى الذي ظهر به خلال الأدوار الماضية.

وأضافت أن فرنسا نجحت في فرض شخصيتها بفضل التوازن بين خطوطها الثلاثة، وهو ما منحها الأفضلية وقادها إلى التأهل لنصف النهائي، حيث تنتظر مواجهة الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا.