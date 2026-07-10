مصرع شاب غرقًا في بحر البطس بالفيوم بعد اختلال توازنه

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم، إثر سقوطه في مياه بحر البطس أسفل كوبري البطس بعزبة جلالة التابعة لقرية قصر رشوان بمركز طامية في محافظة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بغرق أحد الأشخاص في مياه بحر البطس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، برفقة رجال الحماية المدنية وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، حيث بدأت أعمال البحث التي أسفرت عن انتشال الجثمان.

وتبين من الفحص أن الجثمان لشاب يُدعى ياسر محمد عبد الحميد، يبلغ من العمر 39 عامًا.

وأشارت التحريات الأولية إلى أنه اختل توازنه أثناء تواجده بالقرب من حافة المجرى المائي، فسقط في المياه، ما أدى إلى غرقه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وصرحت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسليم الجثمان لذويه ودفنه.