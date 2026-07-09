أعلنت وزارة الأوقاف مواعيد حضور المرشحين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس من دفعة 2024 (الإمام حسن العطار)، إلى ديوان عام الوزارة؛ لاستكمال إجراءات التعاقد، واستيفاء المستندات المطلوبة، تمهيدًا لإجراء الكشف الطبي ومباشرة العمل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن على المرشحين إحضار عدد من المستندات، تشمل صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وصحيفة الحالة الجنائية الموجهة إلى وزارة الأوقاف، وإقرارًا بعدم سبق الفصل من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي خلال السنوات الأربع السابقة، ونموذج الكشف الطبي الصادر من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي، وشهادة ميلاد مميكنة، وصورة وثيقة الزواج للمتزوج، وأصل المؤهل الدراسي، وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، وصورتين شخصيتين حديثتين، وبرنتًا تأمينيًا، وكعب مكتب العمل، وملفًا لحفظ المستندات.

وأضافت أن مواعيد الحضور تبدأ الثلاثاء 14 يوليو 2026 لمرشحي محافظات الإسكندرية، والإسماعيلية، والبحيرة، والدقهلية، والسويس، والشرقية، والغربية، والقاهرة، فيما يُخصص الأربعاء 15 يوليو 2026 لمرشحي القليوبية، والمنوفية، وبورسعيد، وجنوب سيناء، ودمياط، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسى مطروح، والجيزة، وبني سويف.

وأشارت إلى أن الخميس 16 يوليو 2026 سيكون موعد حضور مرشحي الفيوم، وأسوان، وأسيوط، والأقصر، والمنيا، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا.

وناشدت وزارة الأوقاف جميع المرشحين الالتزام بالمواعيد المحددة، والحضور إلى ديوان عام الوزارة مصطحبين جميع المستندات المطلوبة؛ لاستكمال إجراءات التعاقد وإجراء الكشف الطبي، تمهيدًا لاستلام العمل وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.