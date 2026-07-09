مسئول أمريكي: الاتفاق بين إسرائيل ولبنان يمضي قدما

ال مسئول أمريكي اليوم الخميس، بعد أسابيع من الجمود إن إطار عمل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل الذي توسطت فيه الولايات المتحدة سيتحول قريبا إلى مباحثات فنية في روما.

وذكر المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "المناطق التجريبية" التي اتفق عليها الجانبان ستنطلق خلال الأيام المقبلة، بينما يجري تحديد مناطق إضافية والتخطيط لها.

وستشمل المناطق الأماكن التي سيسلم جيش الاحتلال الإسرائيلي السيطرة عليها إلى الجيش اللبناني بعد إخلائها من أي وجود لحزب الله.

وأضاف المسئول أن القيادة المركزية الأمريكية تنسق مع إسرائيل ولبنان بشأن هذه المناطق.

ولم تتبين بعد مواعيد الاجتماعات وموقع تلك المناطق. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنهم لن يكشفوا هذه التفاصيل مسبقا.