دعا الإعلامي أسامة كمال، الجمهور إلى التوقيع على استمارة تطالب بإجراء تحقيق رسمي مع الحكم الفرنسي "الفاسد" فرانسوا ليتكسير، الذي تسبب في إقصاء المنتخب الوطني من دور الـ 16 ببطولة كأس العالم لصالح الأرجنتين.

وأشار خلال برنامجه "مساء DMC " المذاع عبر فضائية "DMC"، إلى توقيعه على تلك الاستمارة، داعيا الجمهور لمسح QR Code والتوقيع على الاستمارة للوصول إلى هدف مليون أو مليوني توقيع.

وأضاف أن الهدف الضغط لإجراء تحقيق رسمي مع الحكم، لافتا إلى أن عدد الموقعين وصل إلى 65 ألفا قبل بداية الحلقة.

وأشار في الوقت ذاته إلى إدراكه أن النتيجة لن تتغير، ولكن الأهم أن "صوتنا لازم يوصل"، معتبرا الهدف رمزيا لإثبات الاعتراض المصري على ما جرى في المباراة أمام العالم، قائلا: "متخافوش على مصر، خافوا على اللي ياجي على مصر".

واستعرض بعض الآراء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تنتقد بعض المحللين في القنوات الفضائية للومهم المدير الفني حسام حسن بعد الخسارة أمام الأرجنتين، مشيرا إلى تساؤلهم عن مدى عقلانية لوم مدير فني علمهم كيف يحلمون بهزيمة بطل العالم في المونديال، لا سيما أن هؤلاء المحللين يتحدثون عن أخطاء الدقائق العشر الأخيرة، بينما يتجاهلون تفوق مصر وأخطاء بطل العالم خلال الـ 80 دقيقة الأولى، فضلا عن إصابات لاعبي المنتخب.

وأضاف أن الجمهور يتساءل عن منطقية لوم حسام حسن بسبب تبديل "زيكو" بمرموش، خاصة أن أحدا لم يكن ليفكر في ضمه للمنتخب لولا رؤية حسام حسن، كما أن أن غياب مرموش عن الملعب كان سيجلب للعميد انتقادات أكبر بدعوى عدم استغلال المساحات، فضلا عن إلغاء هدف صحيح لمصر كان سيغير مجرى النتيجة، وكذلك "الأخطاء الكارثية" التي ارتكبها الحكم بتجاهل معاقبة اللاعب الأرجنتيني الذي صفع إمام عاشور على وجهه، وغيرها من الأخطاء.