ديشامب يعادل الرقم القياسي لأكثر المدربين ظهورا في كأس العالم

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حقق ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، رقمًا تاريخيًا في بطولة كأس العالم، خلال مباراة الديوك أمام المغرب.

ويلتقي المغرب مع فرنسا في الحادية عشرة من مساء اليوم، الخميس، على ملعب جيليت في مدينة بوسطن الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.

وعادل ديدييه ديشامب الرقم القياسي لأكثر المدربين مشاركة في مباريات كأس العالم، بـ25 مباراة، والمسجل باسم الألماني هيلموت شون.

ويملك المدرب الفرنسي فرصة الانفراد بالرقم القياسي في حال التأهل للدور نصف النهائي، بالفوز في مباراة اليوم.

وكانت فرنسا تأهلت للدور ربع النهائي، بعد الفوزعلى باراجواي بهدف دون رد، وتأهل المنتخب المغربي بالفوز على كندا بنتيجة 3-0.