أعلن الفنان أشرف سيف، نجل الفنان الراحل وحيد سيف، وفاة شقيقته إيمان، بعد 73 يومًا قضتها في غيبوبة كاملة، موجهًا لها رسالة مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أشرف سيف: "وبعد 73 يومًا في غيبوبة كاملة.. رحلت حبيبتي ونور عيني وتوأم روحي وأختي الغالية إيمان.. رحلت أطيب إنسانة على وجه الأرض.. رحلت وتركتني وحيدًا مع الأحزان.. إنها أقسى لحظة في حياتي".

وأضاف داعيًا لها بالرحمة والمغفرة: "يارب يا رحيم ارحمها واغفر لها وتجاوز عن سيئاتها، وأسكنها الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأبرار، اللهم ثبتها عند السؤال، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة".

كما أعلن الفنان موعد تشييع الجثمان، موضحًا أن صلاة الجنازة ستُقام غدًا الخميس عقب صلاة الظهر بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يُوارى جثمانها الثرى في مقابر الأسرة بطريق الواحات، بجوار مساكن عثمان، بعد جامعة MSA.

وأشار إلى أن العزاء سيُقام يوم السبت الموافق 11 يوليو بمسجد الشرطة في الشيخ زايد، مختتمًا منشوره بطلب الدعاء لشقيقته وقراءة الفاتحة على روحها.