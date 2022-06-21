أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن منتخب مصر ظهر بصورة مشرفة أمام الأرجنتين رغم الخسارة بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن الفريق كان يستحق التأهل في ظل المستوى الذي قدمه والأداء الذي ظهر به طوال اللقاء.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا ما علينا وأحرجنا بطل العالم، وفرحت بهدف التعادل بشكل غير عادي، لدرجة أن ميسي بكى".

وأضاف: "بذلنا مجهودًا كبيرًا وحققنا إنجازًا، واتحاد الكرة أصدر بيانًا بشأن التحكيم، لأننا نرفض ما حدث، والعالم كله أجمع على الظلم الذي تعرض له منتخب مصر".

وشدد نائب رئيس اتحاد الكرة على أن المنتخب كان الأقرب لتحقيق الفوز، قائلًا: "فريقنا كان الأقرب والأحق والأصلح للفوز، واجتمعنا مع اللاعبين بعد المباراة، وكان الحزن يسيطر عليهم، وأكدنا لهم أنهم أدوا ما عليهم وقدموا كل ما لديهم".

وأشار إلى أن التركيز بدأ بالفعل على المرحلة المقبلة، موضحًا: "كنت أتحدث مع أحد اللاعبين عن ضرورة الاستعداد لكأس الأمم الإفريقية، لأننا وصلنا إلى مستوى فني مرتفع يؤهلنا للمنافسة بقوة على اللقب".

واختتم الدرندلي تصريحاته قائلًا: "لا يوجد أي طلب لحسام حسن لم يتم تنفيذه، ويوم السبت المقبل ستلتقي بعثة منتخب مصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي".