سماع دوي انفجارات في مناطق عدة بجنوب إيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بسماع دوي 6 انفجارات في مناطق بوشهر وبندر عباس وكنارك جنوبي إيران.

وفي وقت سابق، شنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم الخميس هجمات على بنى تحتية عسكرية أمريكية في دول مجاورة بمنطقة الخليج عقب ضربات أمريكية استهدفت مناطق ساحلية جنوبية وشرقية في إيران، مما زاد ​الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه قبل ثلاثة أسابيع.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن هجمات الولايات المتحدة وتدخلها في تحويل مسار الملاحة عبر مضيق هرمز يعرقلان إعادة فتح الممر المائي تدريجيا.

وأوضح الحرس أن عدد السفن العابرة للمضيق ​تحت الإشراف الإيراني زاد إلى نحو 50 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوعين الماضيين مضيفا أن التصاريح تُمنح فقط للسفن التي تسلك المسارات التي تحددها طهران.