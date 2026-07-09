الرئيس اللبناني: يجب إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل مطالبنا

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، أهمية الوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل المطالب اللبنانية.

وشدد عون، خلال لقائه اليوم وفد رابطة مخاتير كسروان، على "أهمية الوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، بعد تحقيق كل المطالب اللبنانية في أقرب وقت ممكن، بحيث تنتفي الحاجة إلى اندلاع الحروب، وتعود الدولة إلى القيام بواجباتها وحماية الجميع، ومراعاة مصالحهم بدل الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهمة".

وأضاف أن "توق الناس إلى السلام والعيش بكرامة وأمان هو حق لهم، وعلى أن جهد الدولة ينصب حاليا على وقف الحرب ولغة النار التي رافقت لبنان منذ العام 1969 حتى اليوم كونه بلد يتحمل تبعات كل التطورات والأحداث التي حصلت منذ ذلك الوقت ولم يعد يحتمل دفع مثل هذا الثمن".

وقال الرئيس عون إن "اللبنانيين يريدون العيش في بلد يؤمّن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وهذا هو واجبنا تجاه هذا الجيل وجيل المستقبل، خصوصا أبناء الجنوب الذين لم يعرفوا إلا الحروب والمآسي والخوف خلال العقود الأخيرة من الزمن".

وأوضح أن "الخيار الذي اتخذته الدولة هو الأفضل لتحقيق هذه الأهداف، وأنه من حق البعض معارضته وفق النظام الديمقراطي، ولكنه لم يقدم البديل، علما أن الحرب لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة".