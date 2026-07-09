ضبط صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء

ألقت مباحث الآداب القبض على صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها فيديوهات رقص بملابس خادشة للحياء.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.
تم ضبط المذكورة حال تواجدها بمنطقة النزهة بالقاهرة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").
وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الةجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.