عاد جوردان هندرسون إلى معسكر منتخب إنجلترا في مدينة كانساس سيتي، بعد خضوعه لعملية جراحية ناجحة إثر إصابته بكسر في الذراع، وذلك لمساندة زملائه قبل مواجهة النرويج في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026.

وكان قائد "الأسود الثلاثة" قد تعرض للإصابة خلال احتفالات لاعبي المنتخب الإنجليزي بالفوز على المكسيك في دور الـ16، على ملعب أزتيكا، ليُنقل على إثرها إلى المستشفى ويغيب عن معسكر الفريق خلال الأيام الماضية.

ورغم تأكد غياب هندرسون عن بقية مباريات إنجلترا في البطولة بسبب الإصابة، فإنه عاد إلى مقر إقامة المنتخب لمواصلة دعم زملائه معنويًا خلال المرحلة الحاسمة من مشوار المونديال.

ووفقًا لما أكدته هيئة الإذاعة البريطانية، لم يغادر اللاعب بعثة المنتخب، وسيبقى مع الفريق حتى نهاية مشاركته في البطولة، في خطوة تعكس دوره القيادي داخل المجموعة.

ومن جانبه، نشر هندرسون صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلالها واضعًا ذراعه اليسرى في جبيرة، وكتب: "انتهت العملية بنجاح.. والآن نستعد للمباراة الكبيرة يوم السبت.. شكرًا لكل أفراد الطاقم الطبي على الرعاية والدعم الذي قدموه لي."