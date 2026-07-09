طهران: الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران جريمة حرب

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وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هجمات الجيش الأمريكي على محافظات ساحلية جنوب البلاد وجسرين على مسار خط سكة حديد بأنها "جريمة حرب واضحة".

وأدانت الوزارة في بيان الخميس، الهجمات، مؤكدة أن الشعب الإيراني مستمر في التمسك بحماية وحدة أراضي البلاد وسيادتها وأمنها القومي.

وأوضحت أن الولايات المتحدة اتخذت من حوادث مزعومة مرتبطة بسفن في مضيق هرمز خلال الـ48 ساعة الماضية ذريعة لشن هذه الهجمات.

وأكدت الوزارة أن الهجمات تمثل انتهاكًا للفقرة الرابعة من المادة الثانية لميثاق الأمم المتحدة، وكذلك لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب.

وانتقدت الوزارة تصريحات مسؤولين أمريكيين، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، مشددة على أن هذا النهج يعد مؤشرا واضحا على عدم الالتزام باتفاق إنهاء الحرب.

ومساء الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة شن ضربات ضد إيران لليوم الثاني، فيما قالت طهران إنها ردت بهجمات صاروخية على قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت إيران أن القوات الأمريكية استهدفت "جسر أكتيكه هان" للسكك الحديدية في محافظة كلستان شمال شرقي البلاد، الذي يُستخدم في حركة التجارة مع الصين وروسيا.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان السعودية وقطر تعرض ناقلتين تابعتين لهما للاستهداف في مضيق هرمز.

كما ألغت الولايات المتحدة الترخيص الصادر في 21 يونيو الماضي الذي كان يسمح ببيع النفط الإيراني لمدة 60 يومًا.

وفي 18 يونيو، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وخاضتا بوساطة باكستان وقطر مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن المذكرة "انتهت"، متوعدًا بضرب إيران مرة أخرى.