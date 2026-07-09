ريال أوفييدو يوجه رسالة خاصة لـ هيثم حسن بعد التألق في المونديال

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وجه نادي ريال أوفييدو الإسباني رسالة خاصة للاعبه هيثم حسن، نجم المنتخب الوطني المصري، بعد تألقه مع فراعنة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك، خلال الفترة الحالية وحتى 19 يوليو.

وودع المنتخب الوطني منافسات كأس العالم من دور الـ16 بخسارة مريرة أمام الأرجنتين 3-2، في مباراة شهدت تألق هيثم حسن، وحالات تحكيمية جدلية للغاية.

وكتب ريال أوفييدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تهانينا على كأس العالم، لقد تألقتَ وأظهرت موهبتك أيها الفرعون».

وأضاف: «فخورون بأن العالم يُقدّر موهبتك.. إلى اللقاء في النادي».

وتغادر بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، اليوم الخميس، مدينة أتلانتا الأمريكية، على متن طائرة خاصة ف طريق العودة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب إلى مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة من صباح غدٍ الجمعة، بعد رحلة العودة من الولايات المتحدة.