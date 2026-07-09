مصدر أمني سوري: ضبط قيادي بارز في تنظيم داعش شمالي ريف دير الزور

ألقت قوات الأمن السورية، القبض على قيادي بارز في تنظيم "داعش"، وعدد من عناصره، عقب تفكيك خلايا تابعة للتنظيم، بحسب ما أفاد به مصدر في وزارة الداخلية لوكالة "سانا".

وأشار المصدر، إلى أن العملية تأتي في إطار الجهود الأمنية لملاحقة خلايا التنظيم، مضيفا أن الخلايا التي فككتها "الداخلية"، متورطة في جرائم اغتيال وعمليات سلب، بجانب أنشطة مرتبطة بتمويل التنظيم، مؤكداً استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان تنظيم "داعش"، قد تبنى أمس الأربعاء، مقتل رشاد خلف الغرير، المنحدر من قرية رويشد شمالي ريف دير الزور، مدعياً أن عناصره اقتحموا منزله وقتلوه نحراً.

وكان مراسل تلفزيون سوريا، قد أفاد في وقت سابق اليوم، بمقتل الغرير، البالغ من العمر نحو 60 عاماً، برصاص مجهولين في بلدة رويشد، مشيراً إلى أن أصابع الاتهام كانت تتجه نحو تنظيم "داعش".