التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقتي معلم مساعد الدراسات الاجتماعية واللغة الإنجليزية بالتعليم

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أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقتي شغل وظيفة معلم مساعد مادتي "الدراسات الاجتماعية" و"اللغة الإنجليزية" من العاملين المستعان بهم للعمل بالحصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح الجهاز، أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي، ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg

كما أعلن الجهاز فتح باب التظلمات على نتائج الامتحان الإلكتروني اعتبارًا من غدٍ ولمدة أسبوعين، وفقا للضوابط والاجراءات المقررة بهذا الشأن، وذلك من خلال بوابة الوظائف الحكومية.

وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين بمتابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.

https://jobs.caoa.gov.eg