النفط يواصل الصعود بعد ضربات أمريكية جديدة على إيران

واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات، اليوم الخميس، بعدما شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة ضد إيران، ما أدى إلى تراجع الآمال في إنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.1% إلى 78.5 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.1%، مسجلة 74.3 دولار للبرميل.

وقال المحلل لدى «آي.جي»، توني سيكامور، في مذكرة نقلتها وكالة رويترز، إن تدفق النفط عبر المضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية توقف في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يتخذ مالكو السفن موقفًا أكثر حذرًا.

وأفادت مصادر في قطاع التأمين للوكالة بأن شركات التأمين ضد مخاطر الحرب نصحت شركات الشحن بتعليق رحلاتها عبر مضيق هرمز، بينما يعكف آخرون على مراجعة شروط وثائق التأمين، في أعقاب تجدد الهجمات الإيرانية على السفن.

وقال سكوت شيلتون، المحلل لدى «تي بي آي سي إيه بي»: «إذا عاد إغلاق مضيق هرمز، فالأرجح أن ترتفع الأسعار بمقدار 10 دولارات إضافية».

وقال بنك جولدمان ساكس إن أحدث الهجمات في مضيق هرمز يمكن أن تبطئ وتيرة زيادة إنتاج النفط في الشرق الأوسط، في حين قد يجدد إلغاء الإعفاءات من العقوبات الأمريكية الضغط على صادرات النفط الإيرانية، التي لم تبدأ في التعافي إلا مؤخرًا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق المؤقت الذي وُقع الشهر الماضي لإنهاء الحرب مع إيران «انتهى»، وأعاد هذا الأسبوع فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

وذكر البنك، في مذكرة صدرت أمس الأول، أنه يرى مخاطر صعودية وهبوطية لتدفقات النفط من الخليج والأسعار على المدى القريب.

وأشار إلى أنه لا يزال يتوقع عودة تدفقات النفط عبر الخليج إلى مستوياتها المعتادة بحلول نهاية يوليو، إذا استمرت المفاوضات لمدة 60 يومًا، وأُعيد العمل بالإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، وحصلت شركات الشحن على ضمانات أمنية كافية.

ويتطلب هذا السيناريو زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز بنحو 6.6 مليون برميل يوميًا.

وقال البنك: «رغم أن هذا لا يمثل السيناريو الأساسي في توقعاتنا، فإن فشل المفاوضات وتصاعد الهجمات على ناقلات النفط، إلى جانب احتمال فرض الولايات المتحدة حصارًا على النفط الإيراني، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في تدفقات النفط من الخليج».