يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوات التفاوض على السلام مع أوكرانيا، حسبما أفادت 3 مصادر مقربة من الكرملين وكالة «رويترز».

ورجح اثنان من المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن يصعّد بوتين الصراع، الذي دخل عامه الخامس.

ووصف أحد المصادر، الذي يلتقي الرئيس الروسي بانتظام، احتمالية التصعيد في الأشهر المقبلة بأنها «عالية».

وذكرت «رويترز» أن غارات الطائرات المسيّرة الأوكرانية الأخيرة على مصافي النفط والموانئ الروسية، تعزز عزم بوتين على مواصلة القتال في الوقت الراهن.

وتأتي هذه التطورات بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بأن بوتين يرغب في إنهاء الحرب، وأن التوصل إلى حل «أقرب مما يتصوره الناس».

وكان ترامب أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، والتقى الأخير في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأربعاء، حيث قال الرئيس الأوكراني إنهما ناقشا «أفكارا لتقريب السلام».

ولم يرد البيت الأبيض على طلبات التعليق.

وقال أحد المطلعين على تفكير بوتين إنه «متمسك بموقفه» لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو السيطرة على ما تبقى من منطقة دونباس شرقي أوكرانيا، حيث تباطأت وتيرة التقدم الروسي هذا العام.

وأضاف المصدر نفسه أن بوتين وبّخ مؤخرا مجموعة من المستشارين الذين اقترحوا حلا وسطا قائما على وقف إطلاق النار على طول خطوط المواجهة الحالية، بينما ذكر مصدر ثان أن بوتين يعتقد أن روسيا ستسيطر قريبا على دونباس.

ورفض الرئيس الروسي علنا دعوة زيلينسكي في يونيو، لعقد اجتماع ووقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردا على طلب للتعليق على هذا الخبر: «روسيا مستعدة لحل سلمي، لكنها تمتلك القدرة الكافية على العمل بشكل مستقل ومواصلة العملية العسكرية الخاصة».

وردا على طلب للتعليق من مكتب زيلينسكي، قال مسئول أوكراني رفيع المستوى إن تقارير استخبارات كييف في الأشهر الأخيرة، أشارت إلى أن بوتين كان يستعد لمزيد من الخطوات في الحرب بدلا من السلام، بما في ذلك عمليات جديدة في أوكرانيا أو هجوم محتمل على دولة أوروبية أخرى.